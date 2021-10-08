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Konakkuran Belediyesinden öğrencilere kitap desteği

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan öğrencilere kitap dağıttı.

MUŞ 08.10.2021, 16:21
Konakkuran Belediyesinden öğrencilere kitap desteği

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan öğrencilere kitap dağıttı.

Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, Konukkıran İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin açtığı TÜBİTAK Bilim Fuarı’na katılarak, öğrencilere kitap dağıtımı yaptı. Konakkuran İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen ve Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ile Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya’nın da katılım sağladığı 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda öğrencilere kitap dağıtan Başkan Ömeroğlu, "Gönül belediyeciliği anlayışıyla öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. TÜBİTAK fuarına katılan öğrencilerimize Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer ile birlikte öğrencilerimize kitap dağıtımı yaptık. Öğrencilerimize karşı taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Ben bu duygularla tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

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