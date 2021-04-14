banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

Konakkuran Belediyesi içme suyu arızasını giderdi

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, patlayan ana su şebekesi boru hattını onardı.

MUŞ 14.04.2021, 11:37
2
Konakkuran Belediyesi içme suyu arızasını giderdi

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, patlayan ana su şebekesi boru hattını onardı.

Beldenin su ihtiyacını karşılayan ana şebekenin patlaması üzerine belediye ekipleri anında müdahale ederek onardı. Ramazan ayında belde halkının susuz kalmaması için mücadele verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, “Beldemizin ana şebeke hattı birden patlamış. Belde halkımız bize haber verince bizde hemen ekiplerimizle müdahale ederek sorunu giderdik. Ramazan ayında belde halkımızı susuz bırakmadık. Şu an beldemizin su şebeke hattı sıkıntısız bir şekilde akıyor. Bu arada belde halkımızın Ramazan-ı Şerif-i de tebrik ederim” dedi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
18°
parçalı az bulutlu