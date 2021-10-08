Konakkuran beldesinde ’Bilim Fuarı Sergisi’ düzenlendi

Muş’un Malazgirt ilçesinin Konakkuran İmam Hatip Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

Konakkuran İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını tanıttığı serginin açılışını Malazgirt Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç, Konakkuran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cansel Akar ve öğretmenler yaptı. Kaymakam Demirer, organizasyonda emeği geçen okul yönetimine, projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu gibi proje ve çalışmaların daha da ileriye taşınıp ilçeyi en iyi şekilde temsil etmesini temenni etti.

TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarı proje yürütücüsü Konakkuran İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmenleri de, bu tür proje faaliyetlerinin öğrencilerin bilimsel düşüncelerini geliştirdiğini ve bu bilim fuarını geleneksel hale getireceklerini ifade ettiler.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, bilim fuarına katılan tüm öğrencilere kitap hediye etti.