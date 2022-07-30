Kaymakam ve belediye başkanı buğday hasadı yaptı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, Karaali köyünde buğday hasadı yaptı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Karaali köyü Bekirhan mezrasında yapılan buğday hasadına katılarak, biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ve Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken’den Malazgirt Ovası’nda yapılan arpa ve buğday hasadı hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında biçerdöver direksiyonuna da geçen Kaymakam Demirer, Belediye Başkanı Altın ve Oda Başkanı Kılıç, hasat yaptı.

Biçerdöver direksiyonuna geçip buğday hasadı yapan Kaymakam Demirer, “Bu sene çok şükür buğday hasadımız başladı. Kış boyu ve bahar aylarımızda güzel yağışlar oldu. Rekolte de iyi gözüküyor. Çiftçilerimiz hallerinden memnun. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlar çiftçilerimizi memnun etti. Malazgirt ilçemiz buğday ve arpa ekiminde ön planda. Çiftçilik ön planda. İnşallah ilçemiz başta olmak üzere tüm Türkiye’de bol ve bereketli bir hasat yılı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Malazgirt Ovası’nın bereketli toprakları olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Altın, “İnşallah çiftçilerimiz hasat dönemini en verimli şekilde geçirir ve sofralarımıza tarlalardan bereket yağdırırlar. Ben kendimde bir çiftçiyim. O yüzden çiftçinin halinden çok iyi anlarım. Çok şükür bu yıl arpa ve buğdayda güzel bir verim aldık. İnşallah şeker pancarımızda da çok güzel bir verim alırız” dedi.