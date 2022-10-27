Kaymakam Ocak’tan köy ziyaretleri

Köy muhtarları ve ihtiyar heyetleri tarafından karşılanan Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, köydeki sorunlar hakkında bilgi alarak şehit aileleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla görüştü. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaymakam Ocak, çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, “Bizler vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmak, taleplerini karşılamak, eksiklikleri gidermek için görevimizin başındayız. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışacağız. Amacımız devletin sıcak ve şefkatli elini vatandaşlarımıza hissettirmektir” dedi.

Gittiği köylerdeki okulları da ziyaret eden Kaymakam Ocak, okulların eksiklikleri hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve okul müdüründen bilgi aldı.

Ziyaretlerinde Kaymakam Ocak’a, İlçe Jandarma Komutanı Tekin Kıpçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AK Parti İl Encümeni Sait Taşdemir, kurum amirleri de eşlik etti.