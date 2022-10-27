Kaymakam Ocak’tan canlı hayvan pazarına ziyaret

Bulanık hayvan pazarını ziyaret eden Kaymakam Ocak, mezbahanede de denetim bulundu. Hayvan pazarı ziyaretinde küçük ve büyükbaş hayvan tüccarlarının istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Ocak, kesimhanede de usulüne uygun hijyenden taviz verilmeden kesim işlemlerinin gerçekleştirilmesini istedi.