Kaymakam Ocak, “İlçede yapılacak olan her türlü sportif faaliyetleri destekliyoruz”

Muş İl Gençlik Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Bulanık Gençlik Spor Müdürlüğünde yapılması planlanan sportif faaliyetler üzerine toplantı gerçekleştirildi.

Bulanık Gençlik Spor salonunda gerçekleştirilen toplantıda Muş İl Gençlik Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Bulanık ilçesinde yapılacak olan sportif yatırımlar, sportif faaliyetler hakkında okul müdürleri ne bilgi verdi.

Bulanık İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ise yaptığı konuşmada, ilçede yapılacak olan her türlü sportif faaliyetleri desteklediğini belirterek, öğrencilerin kültürel ve sanatsal alanlarda desteklendiği gibi spor dallarında da kendi yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesi gerektiği ifade etti.

Toplantıya İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Muş İl Gençlik Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral, İlçe Gençlik Spor Müdürü Tekin Erdoğan, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.