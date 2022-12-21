Kaymakam Ocak hastaların taleplerini dinledi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ve eşi Şeyma Ocak, devlet hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.

Bulanık Devlet Hastanesi girişinde Başhekim Dr. Sadrettin Arslan tarafından karşılanan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, hastanenin çalışma faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ocak, denetim ve incelemelerinin ardından eşi Şeyma Ocak ile birlikte yatan hastaları, yeni doğan ve çocuk servisinde bulunan hastaları ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerinde bulundu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kursiyerlerinin yapmış oldukları amigurami bebek, atkı ve eldivenleri hediye eden Kaymakam Ocak ve eşi, hasta ve yakınlarının istek ve taleplerini de dinledi.