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Kaymakam İlidi’den esnaf ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

MUŞ 19.04.2021, 10:30
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Kaymakam İlidi’den esnaf ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Kaymakam İlidi, esnafı ziyaret ederek bir süre görüştü. Her zaman esnafın yanında olduklarını ifade eden İlidi, “Çarşımızda gezmediğimiz esnaf kalmayacak şekilde ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Esnaftan belediyeye yönelik istek ve dileklerini de dinledik. Bulanık Belediyesi olarak yürüttüğümüz hizmetlere ilişkin de esnafımızı bilgilendirdik” dedi.

Esnaf ise Kaymakam İlidi’nin ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını söylediler.
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