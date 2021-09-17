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Kaymakam İlidi sanayi esnafını ziyaret etti

Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, esnaf ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.

MUŞ 17.09.2021, 17:03
Kaymakam İlidi sanayi esnafını ziyaret etti

Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, esnaf ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.

Kaymakam İlidi, Yeni Küçük Sanayi Sitesi Esnaflarını ziyaret ederek esnafların talep ve sıkıntılarını dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam İlidi, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkarların çok önemli rol oynadığını belirterek küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu ve buna rağmen büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Esnafların her zaman yanında olduğunu dile getiren Kaymakam İlidi, esnaflara çalışmalarında başarılar dilemesinin ardından küçük sanayi sitesinden ayrıldı. Kaymakam İlidi’nin bu ziyaretlerinden dolayı sanayi esnafları da memnuniyetlerini belirterek teşekkür ettiler.

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