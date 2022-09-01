Kaymakam İlidi onuruna veda yemeği düzenlendi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İldi, onuruna düzenlenen veda yemeğinin ardından katılımcılarla vedalaştı.

Son Mülki İdare Amirliği Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Ankara Hukuk Müşavirliği görevine atanan Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi için veda yemeği düzenledi. Öğretmenevinde düzenlenen yemekte konuşan Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Kaymakam İlidi’nin tayininin başta kendisi olmak üzere ilçedeki tüm kamu kurum yöneticilerini üzdüğünü ifade ederek, “Kaymakamımızla kısa süre de olsa ilçemiz ve halkımız için çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Ona yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ise Kaymakam İlidi’nin Bulanık’ta devlet-millet kaynaşmasının en güzel örneğini sergilediğini belirterek, güzelliklerle hatırlanacağını dile getirdi. Altın, “Makam koltuklarına şeref getirmek ancak halka ulaşmakla olur. 3 yıl boyunca kapısını herkese açık tutan Kaymakamımız İlidi, insani tavrı ve fedakâr çalışmalarıyla Bulanık’ta önemli hizmetler yaptı. İnanıyorum ki kaymakamımız yeni görev yerinde de nitelikli çalışmalara imza atacaktır. Malazgirt ile Bulanık’ın bir farkı yok. Kendisine güzel Bulanık’ta yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yeri olan Ankara’da başarılar ve sağlıklı bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

7 Ağustos 2019 tarihinde Bulanık’ta göreve başlayan Kaymakam İlidi de, düzenlenen organizasyon için herkese teşekkür ederek, “İyi dilekleriniz ve alakanız bizleri gururlandırdı. Bulanık ilçemizde görev yaptığımız süre içerisinde ihtiyaç duyulan ve çözüm bekleyen birçok sorunu çözmeye çalıştık. Devlet görevinin en üzücü yanı, yıllarca görev yaptığınız yerden ayrılmaktır. Bulanık’ta güzel dostluklar kurarak, insanımıza hizmet ettik. Enerjimizi hep faydalı işler yapmak için harcadık. Bulanık ilçesinin insanlarının sıcaklığını geldiğim günden beri hissettim. Çok değerli Bulanık halkı inanın sizlerden ayrılacağım için çok üzgünün. Ben Bulanık ilçesinden görev yapmaktan dolayı onurlu ve gururluyum. Görevim süresince benden yardımlarını esirgemeyen başta valimiz, milletvekillerimiz olmak üzere siz saygıdeğer Bulanıklı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Haklarınızı helal edin. Buradan gidiyorum fakat kalbim hep sizinle olacak. Allah hepinizden razı olsun, her şey için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Öğretmenevinde düzenlenen veda yemeğine Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Malazgirt Emniyet Müdürü Serhan Türk, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil Bacak, sivil toplum kuruluşu başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve çalışanları, mahalle muhtarları ve kanaat önderleri katıldı.