Kaymakam İlidi: “Kimse birlikteliğimizi bozamaz”

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Bulanık ile Erentepe belediyelerinin başkan vekili Mehmet İlidi, bu coğrafyada birlik ve beraberliğimizi çekemeyen birçok güç olabileceğini belirterek, “Bizler birbirimize sıkı sıkıya bağlıyken kimse bu birlikteliğimizi bozamaz” dedi.

Erentepe Merkez Camisi’nin taziye evinde verilen iftar yemeğine Kaymakam Mehmet İlidi, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, sivil toplum kuruluşları başkanları, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar yemeğinin ardından Kaymakam İlidi ve beraberindekiler, kahvehanede oturup vatandaşlarla çay içip bir süre sohbet etti.

“Huzur ve barış içinde yaşamak hepimizin ortak amacıdır”

Tüm vatandaşların oruçlarının kabul olması dileğinde bulunan Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, "Huzurun, kardeşliğin ve barışın olduğu bir ortamda yaşamak hepimizin ortak amacıdır. Bu coğrafyada bizim birlik ve beraberliğimizi çekemeyen birçok güç olabilir. Fakat şu da bilinmelidir ki bizim birlik ve beraberliğimiz pamuk ipiyle birbirine bağlı değildir. Bizler birbirimize sıkı sıkıya bağlıyken kimse bu birlikteliğimizi bozamaz. Ben Erentepe’den, Erentepelilerle birlikte olmaktan, oruç ayının bereketini sizinle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin" dedi.

“Erentepe Belediyesinin borcunun yarısını ödedik”

Erentepe Belediyesinde yapılan hizmetlere de değinen Kaymakam Mehmet İlidi, “Erentepeliler bir konu olduğunda hepsi birlikte kenetleniyor. Bir birliktelik oluşturabiliyorlar. Bildiğiniz gibi geldiğimizde Erentepe’de eski camiyi yıkıp yeni caminin inşasına başladık. Biz burada bu caminin inşaatına başlarken vatandaşlar da yardım ederler mi diye tereddütlerimiz vardı. Ama çok şükür vatandaşlarımızın da büyük katkılarıyla camimizi neredeyse bitirdik. İnşallah 2-3 aya ibadetlerimizi burada yapabileceğiz. Erentepe’ye özel bir önem veriyoruz. Buraya geldiğimizde belediyemizin 13 milyon civarında borcu vardı, bu borcun 5 milyonunu ödedik ve ilçemizin yollarına 50 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik. Rutin olan diğer belediye hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. Parklarımızın yenileme çalışmalarını yaptık. Bunların dışında Gülçimen köyünü beldemize bağlayarak mahalle yaptık. Bu mahallemizin imarını yaptık. Beldemizin güvenliği ve vatandaşlarımızın huzuru için mahallemizin her tarafına güvenlik kameraları kurduk” diye konuştu.