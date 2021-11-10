Kaymakam Güder’den vefat eden Kıbrıs Gazisinin ailesine başsağlığı ziyareti

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Güder, ilçede vefat eden Kıbrıs Gazisi Fahrettin Kocadağ’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Varto Kaymakamı Mehmet Güder, Hürriyet Mahallesi’nde yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Fahrettin Kocadağ’ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette aile ile bir süre sohbet eden Kaymakam Güder, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretinde Kaymakam Güder’e, Garnizon Komutanı Asteğmen Yusuf Kalkan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü şeref Gök, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Tepe de eşlik etti.