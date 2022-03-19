Kaymakam Demirer’den şehit ailesi ve askerlere ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, şehit aileleri ve jandarma karakollarını ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mustafa Kara ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yakut Bozkurt ile Konakkuran beldesine gelen Kaymakam Demirer, Şırnak’ta şehit olan Jandarma Er İsmail Bülbül’ün ağabeyinin evini ziyaret etti. Şehit İsmail Bülbül’ün ağabeyi ile sohbet eden Demirer, "Şehitlerimizin ailelileri, bize şehitlerimizin birer emanetidir. Bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Şehit ailelerimiz asla kendilerini yalnız hissetmesin. Dilek ve temennilerini her zaman yerine getirmeye hazırız" dedi.

Kaymakam Demirer, daha sonra Konakkuran beldesinde bulunan jandarma karakolunu ziyaret etti. Jandarma karakolu ziyaretinde Belde Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk ve karakol personeli tarafından karşılanan Demirer, Aktuzla Jandarma Karakolunu da ziyaret ederek askerle karavana yedi.