Kaymakam Demirer’den şehit ailelerine bayram ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal Adaksu ile şehit ailelerini ziyaret etti.

İlk önce 2007 yılında şehit olan Selçuk Yabansu’nun annesi Muhteber Yabansu ve abisi Şerafettin Yabansu’yu ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden Kaymakam Demirer, daha sonra 1992 yılında şehit olan Er Mehmet Zeki Özsubaşı’nın ağabeyi Mümin Özsubaşı’yı ziyaret etti. Kaymakam Demirer, şehidin babası Enver Özsubaşı ve şehidin annesi Kemaliye Özsubaşı’yla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Kaymakam ve jandarma komutanın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit babası Enver Özsubaşı, kendilerini unutmayıp ziyaretlerine gelen Kaymakam Demirer ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, "Oğlum 1992 yılında şehit olmuştu. Bundan önceki kaymakamlarımız da bizleri her zaman arayıp soruyordu. Bugün de kaymakamımız beraberindeki heyetle evimizi ziyaret ederek bizleri çok mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Malazgirt ve Çanakkale başta olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kaymakam Demirer, “Öncelikle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli şehitlerimizin ailelileri bize şehitlerimizin birer emanetidir. Biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Bugün Ramazan Bayramı, biz de bu bayram gününde şehit evladınızın yerine sizin ellerinizden öpmeye geldik. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız" dedi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindekilerle Şehit Er Mehmet Zeki Özsubaşı ve Şehit Selçuk Yabansu’nun kabirlerini de ziyaret ederek dua okudu.