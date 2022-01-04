Kaymakam Demirer’den öğrencilere moral ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Fatih Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere moral verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile Fatih Ortaokulu öğrencilerini ziyaret eden Kaymakam Demirer, okulun kapısında çiçeklerle karşılandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim gören Fatih Ortaokulunda sınıfları tek tek gezen Kaymakam Demirer, öğrencilerle sohbet ederek Malazgirt tarihi hakkında sorular sordu.

Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine ise Liselere Giriş Sınavına (LGS) çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Kaymakam Demirer, onlara başarılar diledi.

Fatih Ortaokulun fiziki yapısı hakkında Okul Müdürü Ersin Kaya’dan bilgi alan Kaymakam Demirer daha sonra buradan ayrıldı.