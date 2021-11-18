Kaymakam Demirer’den hane ziyaretleri devam ediyor

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe merkezi ve köylerinde hane ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Yakup Bozkurt ve Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün ile birlikte ilk hane ziyaretlerini Selçuklu Mahallesi’nde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Nigar Alıç’ın evi oldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı destekleri ile yaşamı idame ettiren 75 Yaşındaki Nigar teyzeyi ziyaret eden Kaymakam Demirer, Nigar teyzenin dilek ve temennilerini dinledi. Nigar teyzenin yalnız olmadığını ifade eden Kaymakam Demirer, "Bugün Nigar teyzemizin evine konuk olduk. Teyzemiz evinde yalnız yaşıyor. Nigar teyzemiz yalnız değil devletimiz var, bizler varız. Kaymakamlık olarak teyzemizin ne ihtiyacı varsa yıllardır karşılanıyor. Sadece temel gıda ihtiyacı karşılamak önemli değil. Önemli olan teyzemizi evinde ziyaret ederek, bir evladı gibi ona moral vermektir" dedi.

Kaymakam Demirer beraberinde, SYDYV Müdürü Yakup Bozkurt ve Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün ile birlikte ikinci hane ziyaretlerini 76 yaşındaki Fahrettin Eren’in evine yaptılar. Kaymakam Demirer, Selçuklu Mahallesinde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Fahrettin Eren’in evinin fiziki yapısını inceleyerek, SYDYV Müdürü Yakup Bozkurt’ta evin fiziki yapısının iyileştirilmesi için gerekenlerin yapılması talimatını verdi.