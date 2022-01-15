Kaymakam Demirer ve İlidi’den, Başkan Altın’a geçmiş olsun ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi ile birlikte geçirdiği rahatsızlık sonrası ameliyat olan ve evinde istirahat eden Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi birlikte Ankara’da geçirdiği ameliye sonrası evinde istirahat eden Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Altın’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Demirer, ”Bulanık İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet İlidi ile birlikte Ankara’da ameliyat olan Belediye Başkanımız Cengiz Altın’a ile geçmiş olsun demek istedik. İlçe Belediye Başkanımız bir rahatsızlık geçirdi. Bu rahatsızlık sonrası şuan evinde dinleniyor. Başkanımızın sağlığı çok şükür yerinde. Başkanımıza çok geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ile Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi’nin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altın ise, “Sağlığımdan dolayı Ankara’da bir ameliyat oldum. Çok şükür şuan iyiyim. Malazgirt Kaymakamımız Sayın Yiğit Yaşar Demirer ile Bulanık Kaymakamımız Sayın Mehmet İlidi, bizleri evimizde ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı her iki kaymakamımız başta olmak üzere gerek telefonla gerekse evimizde ziyaret eden herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.