Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, yılbaşını polis ve jandarmayla geçirdi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, yılbaşında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kaymakam Demirer ve beraberindekiler, 2021 yılının son dakikalarında şehrin huzuru için görevleri başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ettiler. Kaymakam Demirer görevi başında olan personellere yeni yıl dileklerini ileterek görevlerinde başarı diledi.