Kaymakam Demirer, okul müdürleriyle bir araya geldi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer başkanlığında ortaokul müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.

Malazgirt Müzesinin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, şube müdürleri ve ilçedeki ortaokul müdürleri katıldı. Burada konuşan Kaymakam Demirer, "Bu toplantıyı ilçemizde yeni açılan 1071’den 2071’e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesinde yapmak istedik. Dileğimiz, öğrencilerinizi buraya getirerek gezdirmeniz ve tarihimizi tanıtmanızdır. Okullarımız ile ilgili sizlere bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Özellikle yatılı okullarımızda öğrenim gören çocuklarımızla yakından ilgilenmenizi istiyorum. Öğrencilerin okul saatleri dışında bile takip etmeyi unutmayın. Bu çocukları, aileleri bizlere emanet ediyor. Bizlerde kendi çocuklarımız gibi sahip çıkmalı ve her türlü yardımlarına koşmalıyız" dedi.

Toplantı sonunda Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve beraberindeki okul müdürleri, 1071’den 2071’e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesini gezerek Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu’dan bilgi aldı.