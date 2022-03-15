Kaymakam Demirer okul müdürleriyle bir araya geldi

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer başkanlığında lise müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.

Malazgirt Müzesinin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, şube müdürleri ve ilçedeki lise müdürleri katıldı. Burada konuşan Kaymakam Demirer, "Okul idarecilerimizle istişare toplantımızı yeni açılan 1071’den 2071’e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesinde yapmak istedik. Tarihe yolculuk yaptığımız müzemizdeki ikinci toplantımız. Siz okul idarecilerimizden dileğimiz, öğrencilerinizi gezdirmeniz ve tarihimizi tanıtmanızdır. Üniversite sınavına çok az kaldı. Öğrencilerimize girecekleri üniversite sınavında şimdiden başarılar dilerim. Bu yaz döneminde ilçemizde sportif faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Kurumlar arası voleybol turnuvası yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Toplantı sonunda Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve beraberindeki okul müdürleri, 1071’den 2071’e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesini gezerek Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu ve müze rehber öğretmeninden bilgi aldılar.