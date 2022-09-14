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Kaymakam Bayram’dan okul ziyareti
Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okulları ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
MUŞ 14.09.2022, 16:05
Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okulları ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile Atatürk İlk ve Ortaokuluna gelen Bayram, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bayram, eğitim öğretimin sürdürülebilir olmasının öğrenci ve öğretmenler açısından önemli olduğunu aktararak, “İlçe merkezi ve köylerimizde eğitim öğretime başlayan tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.
Kaymakam Bayram, Okul Müdürü Murat Özgen’den de okulun fiziki yapısı hakkında bilgiler aldı.
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