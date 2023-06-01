Kaymakam Bayram’dan Müftü Demirtaş’a plaket

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Van’ın Tuşba ilçesine tayini çıkan İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş’a plaket verdi.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, yaklaşık 4 yıldır Malazgirt ilçesinde görev yapan ve Tuşba ilçesine tayini çıkan Müftü Emrah Demirtaş’ı makam odasında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Bayram, Müftü Emrah Demirtaş ile yaklaşık iki yıl beraber çalıştıklarını ifade ederek, “İlçemizde yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı kendisini kutluyor, yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Van’ın Tuşba ilçesine tayini çıkan İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş ise Malazgirt gibi tarihi bir ilçede görev yapmaktan gurur duyduğunu söyleyerek, “Bugün buradayız, yarın başka yerde olacağız. Bu bir görev meselesidir. Ben bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan kaymakamımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Bayram tarafından Müftü Demirtaş’a plaket ve başarı belgesi verildi.