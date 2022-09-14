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Kaymakam Bayram’dan esnaf ziyareti
Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek ’hayırlı işler’ dileğinde bulundu.
MUŞ 14.09.2022, 16:01
Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek ’hayırlı işler’ dileğinde bulundu.
Kaymakam Bayram, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ettiklerini belirterek, "Sultan Alparslan diyarı tarihi ilçemize yeni atandık. Bugün esnaf ziyareti yapalım dedik. Hem ilçe esnafımızla tanışalım hem de istek ve taleplerini dinledik. Esnafımız ve ilçe halkımız bizleri çok sıcak karşıladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kaymakam Bayram, esnaf ziyaretleri sırasında karşılaştıkları vatandaşların dilek ve temennilerini de dinledi.
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