Kaymakam Bayram’dan Başkan Altın’a ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Atın’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Atın’ı makamında ziyaret ederek, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Atın, ilçe ile ilgili genel bilgileri Kaymakam Bayram’a aktardı. Başkan Altın, ”Malazgirt Belediyesi olarak birçok önemli çalışmaya imza attık. Kaymakamlık ile el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Malazgirt ilçesinin yarınının bugününden daha iyi olması için çalışıyoruz. Bir kez daha ilçemize hoş geldiniz diyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Göksu Bayram ise Başkan Cengiz Altın’a kendisine gösterdiği ilgi ve yakınlık nedeniyle teşekkür ederek, Malazgirt için el ele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi.