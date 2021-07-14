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Kaymakam Avcı kurban bağışında bulundu

MUŞ (İHA) – Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, Türkiye Diyanet Vakfına vekâlet yoluyla kurban bağışında bulundu.

MUŞ 14.07.2021, 15:46
Kaymakam Avcı kurban bağışında bulundu
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MUŞ (İHA) – Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, Türkiye Diyanet Vakfına vekâlet yoluyla kurban bağışında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfının ilçede yürütmüş olduğu faaliyetler için teşekkür eden Kaymakam Ertuğrul Avcı, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla sürdürülen vekâletle kurban kampanyasına destek oldu. Kaymakam Avcı, kurban vekâletini Türkiye Diyanet Vakfı Varto Şubesine verilmek üzere İlçe Müftüsü ve Şube Başkanı Bayram Öztürk’e verdi.

İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, Kaymakam Ertuğrul Avcı’nın kurban bağışında bulunmasından dolayı memnun olduklarını dile getirerek teşekkür etti.
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