Jandarmadan traktör kullanımı eğitimi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi.

Yaz mevsimiyle birlikte kullanımları artan traktörlere yönelik güvenlik önlemleri alan Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Bulanık Ziraat Odası toplantı salonunda çiftçilere traktör kullanımı ve uyarıcı ışıklar hakkında bilgiler verdi. Traktörlerin kullanımı hakkında bilgiler veren jandarma ekipleri, çiftçilere yazın mahsul döneminde kara yollarında seyretmemeleri, yanında bulunan tali yolları kullanmaları gerektiğini anlattı. Özellikle yaz aylarında traktörlerin karıştığı trafik kazalarında artış olduğunun gözlemlendiğini anlatan jandarma ekipleri, traktörlerin gece kullanımında da mutlaka uyarıcı bir ışık olması ve beraberinde römorklarda bol miktarda reflektör olması gerektiğini belirtti.

Eğitimlerin ardından vatandaşları uyaran jandarma ekipleri, reflektörsüz ve uyarı tepe lambası olmayan traktör sürücülerine cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

Jandarmanın verdiği eğitime yoğun ilgi gösteren çiftçiler, eğitimin son derece verimli geçtiğini belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.