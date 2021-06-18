banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Jandarmadan sahte temizlik malzemesi operasyonu

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi.

MUŞ 18.06.2021, 17:13
Jandarmadan sahte temizlik malzemesi operasyonu

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahsın aracında arama yapıldığı belirtildi. Aramada sahte 854 kilogram deterjan, 229 adet şampuan ve 87 adet çamaşır suyu ele geçirildiği kaydedildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
21°
hafif yağmur
banner493