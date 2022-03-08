Jandarmadan ‘Kadınlar Günü’ etkinliği

Muş’un Malazgirt Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarmalar, Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarma ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde bulunan şehit aileleri ve engelli kadın bireyleri ziyaret ederek günlerini kullandılar. Engelli kadın bireylere tekerlekli sandalye de dağıtan jandarma ekipleri, vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Engelli bireyler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde aldıkları tekerlekli sandalyeler için çok sevindiklerini belirterek, jandarma personeline teşekkür ettiler.