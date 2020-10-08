Jandarma traktör sürücülerine reflektör dağıttı

Muş’ Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri, römorklarında reflektör ve tepe lambası bulunmayan sürücüleri uyararak reflektör dağıttı.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, ilçe dışındaki şeker pancarı kantarına şeker pancarı boşaltmak için gelen şeker pancarı üreticilerin traktörleri ile römorklarını denetledi. Şeker pancarında hasat zamanı olduğunu için büyük bir traktör yoğunluk yaşanan şeker pancarı kantarında, traktör römorklarında reflektör ve tepe lambası olmayan sürücüleri uyaran jandarma ekipleri, Malazgirt Ziraat Odası katkılarıyla alınan reflektörleri sürücülere dağıtıldı. İlçe Jandarma ekipleri ayrıca şeker pancarında oluşan traktör yoğunluğu sevk ve idare ederek olası bir yoğunluğun önüne geçiyor. Şeker pancarı kantarında traktör sahiplerini ziyaret eden Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, "Odamızın katkılarıyla alınan reflektör dağıtımını organize bir şekilde dağıtan Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Traktörlerinde reflektör olamayan sürücülerimiz için odamız tarafından reflektör finans etildi. Bugün İlçe Jandarma Komutanlığımıza teslim ettik. Jandarma trafik ekipleri tek tek kontrol ederek, bütün römorklara reflektör takıyor. Bu reflektörler bittikçe yine temin edeceğiz. Amacımız burada kimse olası bir kaza ve can kaybı yaşamasın. Şuan ilçe genelinde jandarmamız tarafından çok yoğun bir trafik kontrol çalışması var. Bizlere her konuda yardımcı olan ilçe kaymakamız Sayın Emre Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımız yoğun şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Reflektörlerin ücretsiz olarak dağıtılmasından dolayı memnun olduklarını dile getiren sürücüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.