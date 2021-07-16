banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor

Jandarma personelinden anlamlı kurban bağışı

Muş’un Malazgirt ilçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Türkiye Diyanet Vakfı Malazgirt Şubesine anlamlı kurban bağışında bulundu.

MUŞ 16.07.2021, 20:37
Jandarma personelinden anlamlı kurban bağışı
banner502

Muş’un Malazgirt ilçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Türkiye Diyanet Vakfı Malazgirt Şubesine anlamlı kurban bağışında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfının dünya genelinde yardıma muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla ‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ kampanyasına destek veren Malazgirt Jandarma Komutanlığı personelleri, kurban bağışında bulundu.

İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş’a vekaletle kurban bağışını yapan ilçe Jandarma Komutanlığı personellerinin, amaçlarının farkındalık oluşturarak vatandaşları kampanyaya teşvik etmek olduğunu dile getirdi.

Müftü Demirtaş vekaletle kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfının “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” kampanyasına destek olmaya davet etti.

Kurban bağışını teslim alan Malazgirt Müftülüğü Şube Müdürü Bekir Irmak, ilçe Jandarma Komutanlığı personellerine yaptıkları anlamlı bağış nedeniyle teşekkür etti.
Yorumlar (0)
27°
açık
banner501