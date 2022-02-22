İyilik ekibinden Malazgirtli çocuklara harçlık

Yurdun dört bir yanında ve 14 ülkede faaliyet gösteren Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, Muş ve ilçelerinde yaşayan çocuklara okul harçlığı dağıttı.

Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformunun bu seferki durağı Muş’un Malazgirt ilçesi oldu. Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformunun üyeleri, yurtiçi ve yurtdışında yaşayan hayırseverlerin yolladıkları okul harçlıklarını ilçedeki çocuklara dağıttı.

Platform yöneticisi Canan Üstündağ, Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu olarak farklı projelerle bir araya gelerek kırsal kesimlerdeki çocukları sevindirmeye devam ettiklerini belirterek, “Geçen yıl Muş iline gelerek farklı bir projeye değinmiştik. Muş ilimizdeki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza mont, bot ve oyuncak dağıtımı sağlamıştık. Bu yılki durağımız Malazgirt ilçesi oldu. Yurtiçi ve yurtdışı hayırseverlerimizin göndermiş olduğu cep harçlıklarıyla Malazgirt ilçemize geldik. Buradaki çocuklarımızın farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yardımcı olmaya çalıştık” dedi.

Platform üyeleri, öğrencileri okul yolunda ve evlerinde ziyaret ederek zarflar içinde harçlıklarını teslim etti.