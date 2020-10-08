İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçedeki 4 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı yapmaya başladı.

Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri, ilçeye gönderilen kömürleri kamyonlara yükleyerek, yeni tip korona virüs tedbirlerine uyarak ailelerin evlerine teslim ediyor. Malazgirt Kaymakamlığı SYDV, ilçede 12 mahalle, 1 belde, 74 köyde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımının devam ettiği belirtildi. Kömür dağıtımı ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Emre Yalçın, merkez ve köylerde kömür dağıtımına başlandığını belirtti. Köyleler ve merkezde yaklaşık 6 bin 750 ton kömür dağıtılmaya başlandığını söyleyen Kaymakam Emre Yalçın, “Bu yıl Malazgirt ilçemizde ve köylerimizdeki vatandaşlarımız kışı çok soğuk geçirmesin diye 6 bin 750 ton kömür dağıtımı yapıyoruz. Pandemi dolayısı ile bu yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine hatta kapılarına kadar bizler götürüp teslim ediyoruz. Bu yıl devletimiz sayesinde vatandaşlarımız soğuk geçen kış aylarını evlerinde çok rahat ve sıcak geçirecek. Her yıl düzenli olarak vatandaşlarımıza kışlık yakacak olarak kömür yardımında bulunuyoruz” dedi.