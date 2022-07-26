“Her Çocuk Matematik Öğrenebilir” projesine destek

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Mutlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği “Her Çocuk Matematik Öğrenebilir” projesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde finanse edilmeye hak kazandı.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesinin kurumsal yürütücülüğünü yaptığı projenin 22 kişilik ekibinde Türkiye’nin muhtelif üniversitelerinde görev yapan akademisyenler, uzman ve eğitimciler görev alırken, projenin çalışma grubunu Türkiye’nin farklı illerinde bulunan devlet üniversitelerinin sınıf eğitimi programlarında öğrenim gören lisans öğrencileri oluşturuyor.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler ile öğretmen adaylarının; diskalkulinin (matematik öğrenme güçlüğü) anlamı, diskalkulinin nedenleri, diskalkuliye sahip çocukların bilişsel ve duyuşsal özellikleri, diskalkuliye sahip öğrencilerin tanılanması ve diskalkuliye müdahale yöntem ve stratejileri olmak üzere toplamda beş bilgi alanında bilgi ve deneyimleri ile birlikte diskalkuliye dair araştırma motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.