Hazret-i İbrahim Camii dualarla ibadete açıldı

i İbrahim Camii’nin açılışı Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir’in katılımıyla yapıldı.

Bulanık ilçesi Bahçelievler Mahallede hayırsever din görevlisi Giyasettin Topçu’nun hibe ettiği arsa üzerine hayırseverlerin desteği ile yapımı tamamlanan Hazret-i İbrahim Camii, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından dualarla ibadete açıldı. İl müftülüğünce düzenlenen açılış merasiminde konuşan hayırsever din görevlisi Giyasettin Topçu, "Cami yapımına başlarken o gün Bismillah dedik ve bugün ise tamamlandığını gördüğümüz için canı gönülden göğsümüzü gere gere Elhamdülillah diyoruz. Mahallemizin böyle bir camiye ihtiyacı vardı. Çok güzel bir eser meydana geldi. Camimizin inşa edilmesinde katkıları olan hayırsever iş insanlarına ve emeği geçen tüm vatandaşlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Programda bir konuşma yapan İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, “Bu güzel mabedin açılışını gerçekleştirmeyi bizlere nasip ettiği için Yüce Rabbimize hamd ediyoruzm Son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Başta hayırsever hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İl müftüsü Demir ve beraberindekiler, daha sonra cami ve alt kattaki taziye evinde incelemelerde bulundu.