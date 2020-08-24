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Hayatlarında ilk kez tiyatro seyrettiler
MUŞ'UN MALAZGİRT İLÇESİNDE, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN DA KATILACAĞI 26 AĞUSTOS MALAZGİRT ZAFERİNİN 949. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MALAZGİRTLİ ÇOCUKLAR İLK KEZ TİYATROYLA BULUŞTU.
MUŞ 24.08.2020, 17:23
Muş’un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirtli çocuklar ilk kez tiyatroyla buluştu.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında Malazgirtli çocuklar ilk kez tiyatroyla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Malazgirt’te sahnelenen ‘’Bir Nefes Dede Korkut’’ oyunuyla çocuklar tiyatro izlemenin keyfini yaşadı. Tiyatronun sihirli dünyasında yolculuğa çıkan minikler, güldürürken eğiten oyunlarla neşeli saatler geçirdi. ‘Gezen Sinema’ çocuklar için Rafadan Tayfa gösterimi de gerçekleştirdi.
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