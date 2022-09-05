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Hasköy Kaymakamı Bayram şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
Afyonkarahisar’ın Çobanlar Kaymakamlığından Muş’un Hasköy Kaymakamlığına atanan Mücahit Öztürk, ilk ziyaretini şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek başladı.
MUŞ 05.09.2022, 13:25
Afyonkarahisar’ın Çobanlar Kaymakamlığından Muş’un Hasköy Kaymakamlığına atanan Mücahit Öztürk, ilk ziyaretini şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek başladı.
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Hasköy Kaymakamlığına atanan Kaymakam Mücahit Öztürk görevine şehit aileleri, gazileri ve ilçenin en yaşlı insanı olan 101 yaşındaki Gülnaz Işık’ı ziyaret ile başladı. Şehit babası Hamdullah Akçil, şehit eşi Perihan Akdemir, şehit babası Abdulrakip Aktaş, Kıbrıs gazisi Zeki Aytaş ve ilçede en yaşlı insanı 101 yaşındaki Gülnaz Işık’ı ziyaret ederek onların hayır dualarını alan Kaymakam Öztürk, vatandaşlarla hasbihal etti.
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