Gübre desteğinin artırılması Muşlu çiftçiyi memnun etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gübre desteğinin artırılacağını açıklaması, Muşlu çiftçileri memnun etti.

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından açıkladığı desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanımıza gübre desteğinin artırılmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’ın yoğun girişimleriyle gübre destekleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 100 artırılmıştır. Kabine toplantısı sonrası dekar başına 8 TL olan gübre desteği 16 TL’ye çıkarıldı. Pandemi döneminde gübre desteklenmelerine yapılan bu düzenleme biz üreticileri çok memnun etti. Çiftçilerimiz üretmek istiyorlar. Biz üretmek istiyoruz. Devletimiz, pandemi döneminde bizi sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tuttu. Bizde bunun için sonuna kadar teşekkür ettik. Minnettarız. Bu durumda çiftçilerin önemi ortaya çıktı, üretenlerin özelliği ortaya çıktı. Devletimizin bize yapmış olduğu bu jeste karşılık olarak daha çok ürettik. Bu sezon pancar üretiminde altın yılımızı yaşadık. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’ın talimatları doğrultusunda pandemi boyunca hep sahada kaldık. Bizlerle yakından ilgilenen Şemsi Bayraktar’a bir kez daha tüm Muşlu çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.