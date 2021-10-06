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Göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı

Muş’un yüksek rakımlı yaylalarında 5 ay boyunca hayvanlarını otlatan göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı.

MUŞ 06.10.2021, 10:41
Göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı

Muş’un yüksek rakımlı yaylalarında 5 ay boyunca hayvanlarını otlatan göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı.

Güneydoğu bölgesindeki Batman, Diyarbakır, Şırnak gibi sıcak şehirlerden hayvanlarını otlatmak için Muş’un serin yaylalarına gelen göçerler, yaklaşık 5 ay boyunca elde ettikleri peynir, tereyağı, yoğurt ve süt satışından geçimlerini sağladılar. Havaların soğumasıyla toparlanmaya başlayan göçerler, sürüleriyle birlikte sıcak bölgelere göç etmek için yaklaşık 30 günlük zorlu yürüyüşe geçti.

“Yolculuk zorlu oluyor”

5 aydan bu yanadır yaylada peynir, tereyağı, yoğurt ve kışlık ihtiyaçlarını temin ettiklerini ifade eden göçerlerden Erdal Çetinbaş, “Şu anda zorlu göçümüz başladı. Hayvanlarla sıcak bölgelere göçüyoruz. Yolculuk zorlu oluyor. Yürüyüşümüz bazen bir ay, bazen de 20 gün yolda kaldığımız oluyor. Bazen yağmura da yakalıyoruz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz o yüzden mesleğimizi sürdürmek zorundayız” dedi.

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