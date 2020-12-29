Fedakar anne çanta üreterek çocuklarını üniversiteye gönderiyor

Muş’ta 10 yıldır tekstil atölyesinde 8 çocuğuyla birlikte çanta üretimi yapan fedakar anne, buradan elde ettiği gelirle evlatlarının üniversite eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı oluyor.

2011 yılında İzmir’den Muş’a dönen Özdemir ailesi, 10 yıldır tekstil işiyle uğraşıyor. Kurdukları tekstil atölyesinde anneleriyle birlikte çanta üreten 8 kardeş hem birbirlerine destek oluyor hem de üniversite eğitimlerini tamamlamaya çalışıyor. Çocuklarıyla birlikte çanta üretimi yaparak onlara hem maddi hem de manevi destek çıkan fedakar anne Mahmure Özdemir, onları üniversiteye göndermenin mutluluğunu yaşıyor.

“4 çocuğum üniversite okuyor”

10 yıldır tekstil atölyesinde çocuklarıyla birlikte çalıştığını ifade eden anne Mahmure Özdemir, “9 çocuğum var ve 8’i burada çalışıyor. 4 çocuğum üniversite okuyor. Hem okul okuyorlar hem de çalışıyorlar. Bu kapsamda buradan elde ettikleri gelirle ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Burada çanta üretimi yapıyoruz. Geçim kaynağımız bu tekstil atölyesidir. Ekmek paramızı buradan kazanıyoruz” dedi.

Ailenin en büyük çocuğu Mehmet Özdemir de, 2011 yılında İzmir’den Muş’a geldiklerini belirterek, “Evlendikten sonra burada kaldım. Burada çalışıyoruz. Hem üniversite eğitimlerini tamamlıyorlar hem de boş vakitlerinde yanımıza gelip bize yardım ediyorlar. Çanta üretimini biz 5 kişi yaparken onlarda bize destek olunca bu sayı artıyor. Pandemi nedeniyle kardeşlerim canlı ders gördükleri için ders sonrası boş vakitlerinde bize yardım ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte tekstil atölyesinde çanta üretimi yaptıklarını vurgulayan öğrencilerden Safiye Özdemir ise “Çanta yapıp İzmir’e gönderiyoruz. 4 kardeş olarak öğrenciyiz. Öğrenci olduğumuz için dersten arta kalan vakitlerde ağabeylerim ve ablama yardımcı oluyoruz. Biz işlem yaptıkça onlara daha fazla yardımcı oluyoruz. Biten çantaları toplu şekilde İzmir’e gönderiyoruz. Biz burada olduğumuz zaman daha fazla üretime destek oluyoruz. Bu sayede en azından onlara biraz daha yardımcı oluyoruz. Pandemiden dolayı ne kadar iş yaparsak maddi açıdan hem onlar bize destek oluyor hem de biz onlara destek olmuş oluyoruz. Hem biz hem de ailemiz mutlu oluyor” diye konuştu.

“Boş vakitlerimizi burada değerlendiriyoruz”

Öğrencilerden Abdulhalim Özdemir ise ailesinin çanta üretimiyle uğraştığını ve kendisinin de üniversite öğrencisi olduğunu kaydederek, “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünde okuyorum. Şu an pandemiden dolayı üniversiteler kapalı ve canlı ders görüyoruz. Bu canlı derslerin araları oluyor. O aralarda aileme yardımcı oluyorum. Hem okul ihtiyaçlarımı karşılıyorum hem de ailemin gelirini artırmak için onlara yardımcı oluyorum. Boş vakitlerimizi burada değerlendiriyoruz. Hem sağlığımız için dışarı çıkmıyoruz hem de bu boş vakti ne kadar değerlendirirsek o kadar bizim için yararlı oluyor” şeklinde konuştu.