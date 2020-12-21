Engellilere tekerlekli sandalye desteği

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesindeki Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneği Başkanı ve Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, kardeş muhtarlıklarla başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde engellilere tekerlekli sandalye dağıtmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Danışmentgazi Mahallesi Muhtarlığı da yapan Hasan Başaran, kurduğu 1071 Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneği ile engelli ve yatalak hastalara umut oluyor. Başkan Başaran, sosyal medya üzerinden başlattığı ve kardeş oldukları muhtarlıkları da dahil ederek ‘Tekerlekli Sandalyesiz Kimse Kalmasın’ kampanyası kapsamında İstanbul Bakırköy Kartaltepe Muhtarı Didem Koryürek Armutlu’nun gönderdiği tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi birçok engelli ve yatalak hastaya ulaştırdı.

Kampanyayı yapmasının tek sebebinin engellilerin yüzünde gördüğü mutluluk olduğunu ifade eden Başaran, "Gerek sosyal medyada gerekse kardeş muhtarlıklarda irtibata geçerek, getirttiğimiz tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Kardeş mahallerimizden biri olan İstanbul Bakırköy Kartaltepe Muhtarı Didem Koryürek Armutlu’nun gönderdiği tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Kendisine Malazgirtli engelliler adına çok teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlara daha rahat ulaşmak için 1071 Bir Umutta Sel Derneğini açtım. Derneğimize gelen yardımları eşit bir şekilde dağıtmaya gayret ediyorum. Bunları dağıtırken engelli vatandaşlarımızın yüzünde gördüğüm o mutluluk ve memnuniyet ifadeleri, bu kampanyayı sürdürmeme sebep oldu" dedi.