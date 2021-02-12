banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul depremi için tarih verdi
İstanbul depremi için tarih verdi
İstanbul’da kar kalındığı 30 santimetreye çıkacak
İstanbul’da kar kalındığı 30 santimetreye çıkacak
'Oryantal de yaparım, kariyer de!'
'Oryantal de yaparım, kariyer de!'
Bana ‘deli’ dediler, inanmadılar ama şimdi uzaya gidiyoruz
Bana ‘deli’ dediler, inanmadılar ama şimdi uzaya gidiyoruz

Engelli bireyler “Engelsiz Maske Üretim Projesi” ile maske ve koruyucu kıyafet üretiyor

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülmekte olan “Engelsiz Maske Üretim Projesi” kapsamında, engelli bireyler sağlık çalışanları için maske ve koruyucu kıyafet üretiyor.

MUŞ 12.02.2021, 14:28
2
Engelli bireyler “Engelsiz Maske Üretim Projesi” ile maske ve koruyucu kıyafet üretiyor

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülmekte olan “Engelsiz Maske Üretim Projesi” kapsamında, engelli bireyler sağlık çalışanları için maske ve koruyucu kıyafet üretiyor.

Gençlik Merkezi Müdürlüğünde korona virüsle mücadele kapsamında 10 engelli bireye 4 aylık ücretli kurs açıldı. Atölyede kursa katılan engelli bireyler bir yandan maske ve koruyucu kıyafet üretirken, bir yandan da kendilerine sağlanan finansal destekle ailelerine katkıda bulunuyor. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Genel Sekreteri Murat Kaymaz, projenin Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından desteklendiğini ve proje isminin ‘Engelsiz Maske Üretim Projesi’ olduğunu söyledi. Proje kapsamında 10 engelli bireye 6 ay boyunca maske ve koruyucu kıyafet dikimi eğitimi verileceğini kaydeden Kaymaz, “Engelli bireyler aylık bin 100 TL ücret karşılığında eğitim görmektedir. Projedeki genel amacımız ise üretilen maske ve koruyucu kıyafetlerin Muş ilinde ihtiyaç duyulan sağlık kurumlarına dağıtılması ve engellilere ücretsiz dağıtılmasıdır. Eğitimlerimiz haftanın 5 günü mesai saatleri içerisinde gerçekleşmektedir. Projemiz Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülmektedir. Eğitim merkezimiz sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kurulmuştur ve eğitimlerimiz devam etmektedir” dedi.

Kursiyerlerden Elvan Konuksever ise Engelsiz Maske Üretim Projesinde bulunmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “Korona virüs nedeniyle dışarı çıkamıyorduk. Bu proje bizim için çok iyi oldu. haftanın 5 günü en azından günümüzü geçiriyoruz ve ailemize katkıda bulunuyoruz. Proje 4 ay sürecek. 4 ay boyunca 10 arkadaş buraya geleceğiz. Günlük maksimum 10 kıyafet dikmeye çalışıyoruz. Projeden memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16