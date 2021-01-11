Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan bayrak töreni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Muş’taki tüm okullarda bayrak töreni düzenlenip İstiklal Marşı okundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim öğretime ara verilmesi nedeniyle okullarda uzun süredir İstiklal Marşı okunamıyordu. Tüm Türkiye’ye çağrı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda saat 10.00’da yöneticiler ve halihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere ve ailelere ise bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istemişti. Muş’ta bir ilkokulun bahçesinde saat 10.00’da düzenlenen törene Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da katılırken, dondurucu soğukta İstiklal Marşı okundu. Ailelerin de balkonlardan eşlik ettiği tören, sıcak görüntüler oluşturdu.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, “Uzun bir süreden beri salgından dolayı İstiklal Marşımızı hep birlikte okuyamıyoruz, seslendiremiyoruz. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un talimatlarıyla bugün 81 ildeki bütün okullarımızda saat 10.00’da milli marşımızın okunmasına karar verildi. Bizde alınan bu talimatlara uyarak ilimizdeki tüm okullarımızda, İstiklal Marşımızı şevkle okumaya çalıştık. Hep birlikte okuduk. Çevremizdeki velilerimiz kendi evlerinde bizlere eşlik ettiler. Bazı öğrencilerimizi çağırmadığımız halde duymuş ve gelip aramıza katıldılar. Bu da bizleri son derece mutlu etti” dedi.

Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.