Devlet desteği ile kurulan manda işletmesi besicilerin gelir kapısı oldu
MUŞ’TA 2018 YILINDA DEVLET DESTEĞİ İLE KURULAN DAMIZLIK MANDA DÜVESİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İŞLETMESİ, ÖZENLE YETİŞTİRDİĞİ MANDALARI TÜRKİYE’NİN BİRÇOK KENTİNE SEVK EDİYOR.
Muş’ta 2018 yılında devlet desteği ile kurulan Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği İşletmesi, özenle yetiştirdiği mandaları Türkiye’nin birçok kentine sevk ediyor.
Muş’ta özellikle devlet desteğiyle geliştirilen manda yetiştiriciliğiyle manda sayısı 7 binin üzerine çıktı. Besicilere ciddi gelir kapısı olan manda yetiştiriciliği her geçen gün ivme yükseltiyor. Kentte 2018 yılında devlet desteği ile kurulan ve manda yetiştirilen Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği İşletmesi, yetiştirdiği mandaları büyükşehirlere pazarlıyor. Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği İşletme sahibi Nejat Emre, gazetecilere yaptığı açıklamada, düve merkezinin devamlı olarak işlemekte olduğunu ve burada yetiştirilen düveleri talep edilen yerlere gönderdiklerini söyledi. Şu anda İzmir’e düve sevkıyatı yaptıklarını ifade eden Emre, “66 dişi, 7’de erken üzere toplam 73 hayvanı sevk ediyoruz. Türkiye’nin her yerine hayvan yetiştirmeye çalışıyoruz. Manda talep eden iller arasında İstanbul, Bolu ve Aydın bulunuyor. Tesisimizde yüzde 50 devlet desteği var. Yarısını devlet yarısını da biz karşıladık. Üyelerimizdeki verimli hayvanları toplayıp, 2 yıl besleyip talep edilen yerlere gönderiyoruz. Hayvanlarımızı gebe olarak satıyoruz” diye konuştu.
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