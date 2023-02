Depremzedeler asrın felaketini anlattı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Muş Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenevine yerleşen depremzedeler yaşadıkları felaketi anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Muş Valiliği koordinasyonunda Muş Öğretmenevine yerleştirilen depremzedeler yaşadığı zorlukları anlattı. Kurulan oyun alanlarında yaşadıklarını unutmaya çalışan depremzede çocuklar ise öğretmenler eşliğinde hem oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor hem de psiko-sosyal destek alıyor. Yaşanan deprem sonrası evlerini bırakarak Malatya’dan Muş’a yerleşen Düşünüklü ailesi, depremde yaşadıkları korku dolu anları ve Muş’taki memnuniyeti dile getirdiler.

Depremzede 2 çocuk annesi Arzu Düşünüklü, depremin yaklaşık bir dakika sürdüğünü belirterek, "Sabah saat 04.17 sularıydı önce ağır bir ses geldi. Gözümüzü açmamızla birlikte baktık yataklar dolaplar yerlerinden oynamaya başladı. Aynı odada çocuklara ulaşamadık. Çok ağır bir durumdu. 1 dakikaya yakın sürdü. Yerden vurunca dolaplar dökülmeye başladı. Çocuklarımızı aldık güvenli bir alana geçtik. Ev halimizle dışarıya çıktık bekledik sabah güneş doğdu. Aile yakınımız evlerimize girmemize izin vermedi bizi kendi evine davet etti. Sonra ikinci büyük depremi yaşadık. İkinci depremde çok ağır yıkımlara neden oldu. Biz araba ile yolda giderken sağımızda solumuzda binalar yıkıldı. Bu yıkılan binaları görünce çocuklarım çığlık attı, içinde bebekler var diye. Malatya hayalet şehir oldu. Akrabalarımızdan yakın dostlarımızdan enkaz altında kalanlar var. İnsanların ailesi yok oldu. Muş’a geldik. Coğrafyamız çok güzel. İnsanlar her ne kadar doğuya soğuk baksa da biz geldik ve öğretmenevine yerleştik. Kendi evimizde görmediğimiz rahatlığı burada gördük. Yeme-içme, giyinme ve çocuklarımızın giyimi tam, hiçbir eksiğimiz yok. Çocuklarıma çok kıymet veriyordum. Psikolojileri nasıl olacak, bu travmayı kaldıracaklar mı diye düşünürken burada aldığımız destekle bu durumu atlatacağımızı düşünüyorum. Bizimle çok iyi ilgilendiler odalarımıza kadar servisimiz var. Çok güzel bir şehre geldik. Burada kurulan oyun alanlarında özel öğretmenler çocuklarımızla ilgilendiler. Hepsi tek tek ilgileniyor. Çocuklarımı öğretmenlere emanet edip gittim ihtiyaçlarımı aldım. Birkaç gün içinde bize güven verdiler. Her yerde çocuklar için uygulamalar yapıldı. Onlar için özel kıyafetler aldılar. Yemekleri ile özel ilgileniyorlar. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Depremzede Mehmet Nuri Düşünüklü ise öğretmenevinde kaldıklarını söyleyerek, “Mağduriyetimizi şu an hissetmiyoruz. Depremden dolayı mağdur olan insanlar eminim aynı yardımı alıyorlardır. Çocuklarımız için sıcak bir yuva bulabilir miyiz ya da yakınlarımıza sığınabilir miyiz diye düşündük. Ama her şey bizim dışımızdan gelişti. İnsanlar bizlere yardım etmek için seferber oldu. Öğretmenevinde çocuklarımız çok güzel zaman geçiriyor. Çocuklarımız ablaları ile oyunlar oynuyor. Kendi ev ortamımızda bulamadıklarımızı burada bulduk. Çocuklarımız çok güzel rehabilite ediliyor. İnşallah bu psikolojiyi bir an önce atlatırlar" ifadelerini kullandı.