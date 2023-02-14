Depremden etkilenen hayvanlar için bölgeye yem gönderildi

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından deprem bölgesindeki hayvanlar için üreticilere 2 kamyon yem gönderildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, insanlar kadar hayvanlarında olumsuz etkilendiğini belirterek, “Merkez üstü Kahramanmaraş ili olan ve çevre illerde de çok şiddetli yıkımlara neden olan depremden dolayı çok derin üzüntü içerisindeyiz. Depremin yıkıcı etkisini hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Meydana gelen depremlerden insanlar kadar hayvanlar da olumsuz etkilendi. Deprem bölgesinin kırsal kesimlerinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar telef olmuş, ahırlar, barınaklar, yem depoları yıkılmış veya kullanılmaz hale gelmiş. Bizlerde yetiştirici birliklerimiz ve yem firmalarımızla görüşmeler yaparak hayvan üreticilerimize yem desteği sağlamaya başladık. Şu anda iki kamyon her biri 25 ton olmak üzere toplam 50 tonluk yemi Kahramanmaraş’a götürmek üzere yola çıktık. En kısa sürede oradaki yetiştiricilerimize ve hayvanlarına ulaştırmaya çalışacağız. Bunun haricinde iki kamyon daha hazırlanacak. O da Malatya ve Adıyaman illerindeki üreticilerimize gönderilecek. Hayvancılığın kalkınması ve depremin yaralarının sarılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.