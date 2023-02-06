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Depremde cami minaresi beşik gibi sallandı, o anlar kamerada
Kahramanmaraş’ta öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde Muş’ta cami minaresi beşik gibi sallandı.
MUŞ 06.02.2023, 20:07
Kahramanmaraş’ta öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde Muş’ta cami minaresi beşik gibi sallandı.
Depremin hissedildiği Muş’un Yaygın beldesinde bulunan bir camii minaresinin deprem esnasında sallanması cep telefonu kamerasına yansıdı. Yay sisteminin kullanıldığı minarede deprem esnasında çatlaklar oluştuğu bilgisi verildi. Minarede kullanılan yay teknolojisi minarenin devrilmesine engel oldu.