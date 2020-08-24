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Deprem simülasyon eğitim tırı, Malazgirt’te
MUŞ AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) KOORDİNASYONUNDA DEPREM SİMÜLASYON EĞİTİM TIRI MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 949. YILI KUTLAMA ALANINDA YERİNİ ALDI.
MUŞ 24.08.2020, 18:07
Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda ’gezici deprem simülasyon eğitim tırı’ Malazgirt Zaferi’nin 949. yılı kutlama alanında yerini aldı.
Muş AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda Malazgirt Zaferi’nin 949. yılı kutlamalarına gelen ’gezici deprem simülasyon eğitim tırı’ vatandaşlara deprem anında yaşananlar anlatılacaktır. 23-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında Malazgirt Meydanında bulunacak olan ’gezici deprem simülasyon eğitim tırı’nda deprem anı, deprem öncesi alınması gereken önlemler ile deprem sırasında yapılması gerekenler öğrencilere ve vatandaşlara anlatılacak.
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