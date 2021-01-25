Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Muş Ovasının tarım potansiyeli ortaya çıkarılacak.

Türkiye’nin en büyük üçüncü ovası konumunda yer alan Muş Ovasının tarım potansiyelinin ortaya çıkarılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten DAKA tarafından yapılacak Muş Ovası Tarım Stratejik Eylem Planı Çalışmasının başlangıç toplantısı yapıldı. DAKA Muş Yatırım Destek Ofisinde (YDO) gerçekleştirilen toplantıya, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, DAKA Muş YDO Koordinatörü Muhammed Ali Yıldırım, Muş İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü, Muş Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, Muş DSİ 172. Şube Müdürü, Bil-Tek Hayvancılık Gıda Tarım firma yetkilisi ve DAKA Muş YDO uzmanları katıldı. Başlangıç toplantısında, TRB2 Bölgesinde yer alan Muş ilindeki tarım sektörünün hem gayrisafi katma değere yaptığı katkı hem de toplam istihdam içerisindeki payı göz önüne alındığında Türkiye ortalamasının üzerinde bir öneme sahip olduğu belirtildi. Bununla birlikte ilin tarıma uygun arazi büyüklüğü ve hayvan varlığı bakımından önemli bir potansiyelinin ortaya çıkarılması için çalışmaların hız kazandığı kaydedildi.

DAKA tarafından yereldeki ilgili paydaşların desteği ile yapılacak eylem planı çalışmasında, Muş Ovasıyla ilgili mevcut durum analizi ile tarım sektörü ve alt sektörleri belirleneceği ve bu sektörler konusunda derinlemesine araştırmalar yapılarak Kalkınma Planları ve Bölgesel Planlarla uyumlu bir eylem planı çalışması ortaya çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. Proje kapsamında yapılan araştırmaların uzun vadede bölgenin kalkınması için kayda değer veriler sağlayacağı açıklandı. 12 ay sürecek çalışma sonrasında belirlenen sorunların çözümüne yönelik, çözüm önerileri ile kısa, orta ve uzun vadede eylem planlarının hazırlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Proje bünyesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, yem bitkileri, tarım ekonomisi, tarımsal yapılar ve sulama ile gıda sektör uzmanlarından oluşan 6 kişilik bir ekibin çalışmada yer alacağı bildirildi.