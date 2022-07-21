Çiftçilerin su sorunu çözüldü

Muş’un Malazgirt ilçesindeki barajdan ovadaki arazileri sulamak için verilen suyun bazı vatandaşlar tarafından yapılan izinsiz ve kaçak kullanımdan dolayı yaşanan sıkıntıya Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç devreye girerek çözdü.

Malazgirt Ovası’nda tarlalarını sulayan çiftçiler, sabah saatlerinde DSİ’ye ait barajın önünde toplandı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile görüşmek isteyen çiftçiler, sorunlarının çözülmemesi halinde suyun tamamen kesilmesini talep etti.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü görevlileri, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’a sulama kanallarında yapılan tahribattan söz ederek, suyun diğer tarlalara az gittiğini belirtti.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise kanallara müdahale edenlerin suyunun kesilmesini talep etti.

Talep üzerine harekete geçen DSİ yetkilileri, kanallardaki tahribatın bugün içinde hal olacağını ve yarından itibaren tüm çiftçilere eşit miktarda su verileceğini söyledi.